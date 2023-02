Ogres novada dome liedz rīkot akciju "Demokrātija ir trausla kā porcelāns"

Kā norādīja Bārbale, muzejs domei ir iesniedzis finanšu pieprasījumu izstādēm, kuras faktiski nenotiek. 15. februārī notikusi tikšanās ar muzeja vadītāju Eviju Smiltnieci, savukārt 20. februārī dome saņēma precizētu un papildinātu izstāžu un pasākumu plānu 2023. gadam. Tajā īpaša vērība jāpievērš energoefektivitātes uzlabošanai, ņemot vērā energoresursu sadārdzināšanos, atgādināja Dana Bārbale, turpinājumā pievēršoties apstāklim, ka 10 gadu laikā OVMM ir veicis tikai vienas Ogres novada teritoriālās vienības - Meņģeles - izpēti un tās rezultātus apkopojis ekspozīcijā. Evija Smiltniece norādīja, ka pētniecība notiek arī par citām vietām, bet ne par katru no tām uzreiz tiekot veidota izstāde. Darbs šajā virzienā tiek un tiks turpināts. Tomēr temps esot jāpalielina, norādīja Egils Helmanis, "citādi novadā esošo 16 pagastu izpēte aizņemšot 160 gadus". Līdz ar to dome nosaka, ka ir jāveic vismaz vienas teritoriālās vienības izpēte gadā, par to veidojot arī atbilstošu ekspozīciju.