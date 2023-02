Ietekmīgās poļu grupas "Decapitated" koncerts - jau piektdien

Divdesmit sešu gadu un astoņu izdotu albumu laikā, “Decapitated” no poļu mazpilsētas metālistiem izauguši par vieniem no mūsdienu metālmūzikas smagsvariem.

Koncerta īpašie viesi būs Lielbritānijas death metal apvienība “Kill All The Gentlemen” no jaunā, bet daudzsološā smagās mūzikas grupa “Surgent”.