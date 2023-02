Noklausies un palīdzi! ⟩ Katrīna Gupalo izdod dziesmu un iniciē ziedojumu akciju ukraiņu aktiera - snaipera atbalstam

Kompozīcija sevī ietver divus kontrastējošus elementus - himniski orķestrālu un “drum & bass”, kā arī izcilā ukraiņu mūziķa Ivana Dorna intervijas "semplu" jeb citātu - “Nothing in my head and in my future” no viņa sniegtās intervijas portālam “Best of Baltic Entertainment” kara sākumā.