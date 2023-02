Grupas "The Bad Tones" jaunais koncepts - pa trim dziesmām katram gadalaikam

Neslēpjoties aiz nekādiem pūristiskiem motīviem, lielu daļu no dziesmām esam jau ierakstījuši dzīvajā pagājušajā vasarā bijušā festivāla "Zvērā" teritorijas “Prieka mājā”, bet to procesu, kurā mēs lemjam par konkrētās dziesmas virzienu, mēs atstājam katra gadalaika noskaņu ziņā.”

The Bad Tones pagājušajā gadā izdeva EP ar nosaukumu “Back Together Forever”, kas līdzās visiem citiem grupas albumiem ticis nominēts balvai “Zelta Mikrofons’23”.

Dabas un blūza iedvesmotā apvienība izveidojusies 2012. gadā, bet nosaukumu “The Bad Tones” ieguvusi 2017. gadā. To pārstāv Edvards Broders (balss, ģitāra, taustiņinstrumenti), Rūdolfs Ozols (balss, ģitāra, taustiņinstrumenti), Alberts Levics (balss, basģitāra) un Kalvis Sležis-Zaļkalns (balss, bungas). Līdz šim “The Bad Tones” laiduši klajā EP “Bad Tunes” (2018), studijas albumu “Is It Good Enough?” (2019), dzīvā ieraksta albumu “Ezera Skaņas” (2020) un EP “Back Together Forever” (2022).