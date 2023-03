Latvijas kino profesionāļi piedalās Bostonas Baltijas filmu festivālā

Trešais lietuviešu kino piedāvājums festivālā ir stāsts par desmit gadus vecu zēnu, vārdā Juozaps, kuru par “laimīgo vienu no miljona” padara apstāklis, ka viņš ir piedzimis ar sirdi ārpus krūškurvja un izdzīvojis. Filmā “Tauriņa sirds” (A Butterfly’s Heart, režisore Inese Kurklietīte/Inesa Kurklietytė) zēns izvairās no saskarsmes ar bērniem, viņa pasaules centrs ir veca, pamesta muiža un kukaiņi, kurus viņš tur audzē. Viņa miers tiek izjaukts, kad Juozapa vienaudze Rugile pārceļas no dzīves pilsētā netālu kaimiņos un drīz vien ir laiks doties uz skolu. Kā varētu paredzēt, tas nav vienkāršs, bet tomēr – draudzības sākums.