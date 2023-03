"Mums viss ir kārtībā!" Gluzunovs atklāj patiesību par šķiršanos

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns?" Artjoms Gluzunovs atklāj, ka viņam ar Elīnu viss ir kārtībā un abi joprojām ir kopā. "Patiesībā nav nekādas šķiršanās. Ar Elīnu bijām pāris dienu sastrīdējušies, es tikmēr padzīvoju viesnīcā, un tas arī viss, bet no tā tika uztaisīta ažiotāža," saka Artjoms. "Mums viss ir kārtībā!"

Skaidrojot pēdējā sērijā notikušo, viņš atklāj: "Sižets par bildināšanu un saderināšanās gredzenu bija izdomāts no raidījuma veidotāju puses. Elīnai viņi bija pateikuši, ka es viņu bildināšu, bet man bija teikts, ka šajā dienā nekas netiek filmēts. Un tā arī sanāca, ka Elīna gaida, kad es viņu bildināšu, viņai sākas šoks, un viņa nesaprot, kāpēc tā notiek, kāpēc es neko nedaru."

Gluzunovs norāda, ka izstājies no šova, jo nevēlas tikt nomelnots kā slikts cilvēks un tēvs. "Man sāka apnikt… (..) Kad pirmo reizi filmējāmies šajā šovā, viss bija normāli, bet tagad mani padarīja par nožēlojamu cilvēku, es pat nezinu, kā to nosaukt…" tā Artjoms, norādot, ka "itin viss, ko biju teicis, tika izņemts no konteksta".