Līderu maiņa un jaunpienācēji. Iepazīstinām ar nedēļas straumētākajiem albumiem!

Aizvadītajā nedēļā koncertzālē "Palladium" Rīga uzstājās Msenscis un Grandmasters Neons un viņu albums “goda vards cetri” atkal ir topa pirmajā vietā. Otrais straumētākais joprojām ir grupas “Sudden Lights” albums “Miljards vasaru”. Grupa ir uzsākusi savu Eirovīzijas promo tūri. Bet trešajā vietā ir jaunums - albums “Zvejnieka dēli”, kuru radījuši Krivenchy, Eliots un Ricky Done Did it!. Viņus pazīstam kā grupas “Singapūras Satīns” dalībniekus. Albums tika izdots šī gada 1. martā. Arī ceturtajā vietā ir jaunums - Hartbreix albums “Ta jau man likas”, kas publiskots 26. februārī. Pārējais tops palicis nemainīgs, tikai ar mainītām vietām, un atpakaļ topā atgriezusies grupa “Prāta Vētra” ar albumu “Gads bez kalendāra”.