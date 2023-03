"Oskaru" ceremonijas vadītājs pajoko par Vila Smita bēdīgi slaveno sitienu

Jau ziņots, ka "Oskara" balvu ceremonijā šogad lielākos uzvaras laurus plūkusi filma "Everything Everywhere All at Once" ("Viss visur vienlaikus").

"Viss visur vienlaikus" kategorijā "labākā filma" pārspēja kinolentes "The Banshees of Inisherin" ("Inišerinas Banšī"), "The Fabelmans" ("Fabelmeni"), "Tár", "Top Gun: Maverick" ("Top Gun: Maveriks"), "Avatar: The Way of Water" ("Avatars: Ūdensceļš"), "Elvis"("Elviss"), "All Quiet on the Western Front" ("Rietumu frontē bez pārmaiņām"), "Women Talking" un "Triangle of Sadness" ("Skumju Trīsstūris").