Ovišu bāka izgaismosies lībiešu karoga krāsās

Oviši ir pirmais ciems Lībiešu krasta teritorijā, skatoties no Ventspils puses Kolkas virzienā. Nosaukuma izcelsme nav īsti skaidra, bet viena no versijām vēsta, ka Ovišu vietvārds radies no lībiešu vārda “ovist” (skujains). Paši lībieši Ovišus sauc par Pațikmō.