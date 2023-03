Ogres muzeja pārstāve Inga Zvirbule: "Situācija ir pilnīgi sirreāla"

Ja izrauj no nolikuma vienu konkrētu teikumu un to pielīdzina šim stāstu vakaram – jā, to var atzīt. Bet tieši tāds pats nolikums bija spēkā arī tad, kad 2015. gadā šajā stāstu vakarā piedalījās pats Egils Helmanis ar stāstījumu “Nepieradinātā Ziemeļkoreja”. Tad viss bija kārtībā! Tas ir stāsts par to, ka no domes puses uz jebkuru mūsu rīcību un vārdiem ir atrasts noteikts punkts, uz kā pamata jūs nedrīkstat to vai nedrīkstat komunicēt ar sabiedrību, iepriekš to nesaskaņojot ar domi. Tāpēc, ka mēs esam izplatījuši nepatiesu informāciju saistībā ar to, ka dome ir apstiprinājusi izstāžu plānu, kaut gan dome to nebija apstiprinājusi. Tad arī ir jautājums: kāpēc nebija, ja reiz tas ir ļoti nozīmīgs dokuments. Dome neatbildēja pusgadu. Mēs iesniedzām [izstāžu plānu] 31. augustā, un tikai februārī šie jautājumi tika risināti.