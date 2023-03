Bukmeikeri prognozē Latvijas izredzes iekļūt finālā un Eirovīzijas uzvarētājus

“Pirms gada Eirovīzijā uzvarēja Ukrainas pārstāvji, tomēr šajā valstī vēl joprojām risinās karadarbība, līdz ar to organizatori lēma par konkursa pārcelšanu uz citu valsti, izvēloties Lielbritāniju, jo tās pārstāvis Sems Raiders izcīnīja otro vietu. Vēl viena šī gada Eirovīzijas atšķirība no iepriekšējiem gadiem ir tāda, ka pusfinālos varēs balsot visu valstu pārstāvji nevis tikai to, kas piedalās attiecīgajā pusfinālā, turklāt žūrija neveiks savu balsojumu, kas būs pirmo reizi kopš 2009. gada. Arī kopējais dalībnieku skaits, salīdzinot ar iepriekšējo, ir sarucis par trim, jo šogad par uzvaru nesacentīsies Bulgārija, Melnkalne un Ziemeļmaķedonija,” skaidro “Betsafe” pārstāvis.