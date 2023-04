Straumētāko ierakstu topā jauni līderi: novērojama arī “TikTok” ietekme

Albumu topa otrajā vietā ir Lanas del Rejas 24. martā izdotais “Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd”, kura lielākais hits ir “A&W”, bet kopumā albums komerciāli ir neformāts un drīzāk dzejas albums - dziesmās saplūst dažādi stili, izpildījuma tehnikas, veidojot kolāžas un atklājot mākslinieces vēstījumu, apstiprinot viņas kulta mākslinieces statusu. Trešajā vietā ir Metro Boomin ar albumu “HEROES & VILLAINS”. No jaunumiem jāpiemin arī Dievidkorejas grupas “BTS” dalībnieka Jimin EP albums “FACE”, kas šonedēļ ir piektais klausītākais. Savukārt sestajā vietā ir “Depeche Mode” ar albumu “Memento Mori”, kura 12 dziesmas izved klausītāju cauri plašam emociju diapazonam.