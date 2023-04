Noklausies! ⟩ Samanta Tīna izdod jaunu dziesmu “Atdevu visu Tev” ar dziļu vēstījumu

“Atdevu visu tev” tapis arī dziesmas spēcīgo vēstījumu vizualizējošs videoklips, kas filmēts Abgunstes muižā, par ko Samanta ir no sirds pateicīga tās saimniekiem.

Aizkadru foto no videoklipa uzņemšanas

“Manuprāt, šī ir viena no skaistākajām, omulīgākajām muižām Latvijā, kas apveltīta ar brīnišķīgu auru. Liels paldies arī Latvijas retro “Porsche” klubam, kuri mums atrada auto saimnieku Ingu, kurš piedalījās filmēšanā ar savu 1999. gada “Porsche 911 Carrera4”. Viņš piekrita piedalīties un visu dienu bija ar mums filmēšanas laukumā. Kā izrādījās, es biju otrais cilvēks, kurš vispār braucis ar šo automašīnu. Tas bija liels piedzīvojums. Kāpēc es vēlējos retro? Tāpēc, ka tas iedod un simbolizē briedumu – spēt pielikt punktu un sākt kaut ko no jauna, apzināties sevi. Mirkli, kad tu spēj no tā visa piecelties, izrauties un aiziet. Tu iekāp retro “Porsche”, kas ir teju klasika, un doties nezināmajā,” skaidro Samanta.