"Es nezinu nevienu septiņgadnieku, kurš gribētu iet uz darbu." Holivudas bērnu aktieru skaudrais liktenis

Vītons arī stāsta par savu kolēģi Riveru Fīniksu filmā “Stand by Me”, kurš nomira no narkotiku pārdozēšanas 23 gadu vecumā. “Es joprojām esmu tik dusmīgs uz tiem, kuri bija viņam apkārt, kuri necentās viņam palīdzēt. ”

Pat tie, kuri izcīnījuši savu vietu Holivudā arī pieaugušā vecumā, piemēram, aktrise Evana Reičela Vuda, skarbi izsakās par šo industriju: “Es tiku tam audzināta.” Viņa norāda, ka jutās spiesta turpināt būt aktrise nevis tāpēc, ka to vēlējās, bet tāpēc, ka viņai tas padevās. “Neviens man nekad nav vaicājis, kā jūtos,” atceras Vuda. “Disney” zvaigzne Kamerons Boiss, kurš 2019. gada jūlijā traģiski nomira, uzsvēra grūtības pielāgoties, no bērnu zvaigznes kļūstot par pieaugušu aktieri, un visu to jezgu, kad “tava pusaudža dzīve tiek dokumentēta, lai to varētu redzēt visa pasaule”.