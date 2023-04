“Summer Sound 2023” papildina programmu ar muzikāliem pārsteigumiem

Līdz šim izziņotie festivāla “Summer Sound 23” mākslinieki: MEDUZA (IT); Alle Farben (DE), GUSTAVO, NOËP (EE), Ewert And The Two Dragons (EE); SKYFORGER, LABVĒLĪGAIS TIPS, Būū, Sudden Lights, Pienvedēja Piedzīvojumi, Singapūras Satīns, ZEĻĢIS, Ozols, rolands če, Pirmais Kurss, Dzelzs Vilks, Prusax, Wiesulis, Mauku Sencis/ Grandmasters Neons, Gapoljeri, Fēlikss Ķiģelis, Lapsene, Čipsis un Dullais, Nikotīņi, Indygo, Finķis & PRAGAII, ZARI, Reinis Jaunais un Daniele Mammarella (IT), Toms Grēviņš, Leon Somov (LT), Planeta Polar (LT), Shishi (LT), Lucid Kidd (LT), Antikvariniai Kašpirovskio Dantys (LT), IVA (BG), Girl Scout (SE),The Boo Boo Bama Orchestra (SE) un vēl daudzi citi.