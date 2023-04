Režisore Signe Baumane Štutgartes festivālā saņems balvu par izcilu ieguldījumu animācijā

Kā norāda festivāla pārstāvji, Baumane ir viena no svarīgākajām sievietēm mūsdienu animācijas industrijā, kuras radītās filmas personīgi, līdz sāpēm godīgi un provokatīvi atspoguļo sievietes pasaules redzējumu.

1982. gadā dibinātais Štutgartes Starptautiskais animācijas filmu festivāls ir viens no svarīgākajiem animācijas nozares notikumiem. Katru gadu to apmeklē ap 100 000 industrijas profesionāļu un viesu no visas pasaules, tas piedāvā rūpīgi atlasītu augstas kvalitātes programmu un kalpo kā tikšanās platforma filmu veidotājiem, izplatītājiem un izrādītājiem.