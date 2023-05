Festivālu vasarā kaimiņos būs iespējams baudīt Mura Masa un Central Cee daiļradi

Festivāla norises vieta Tallinā šogad būs “Krull kvartālā” un divu dienu laikā uz divām festivāla skatuvēm kopumā varēs noskatīties 20 mākslinieku priekšnesumos, sākot no underground māksliniekiem līdz pasaules līmeņa zvaigznēm.

Viens no festivāla galvenajiem māksliniekiem būs Mura Masa – britu elektroniskās mūzikas producents un dziesmu autors, kas savos darbos apvieno pop, elektronikas, hip-hop un fanka elementus ar vokālu.

Karjeras tramplīns notika ar dziesmu “Lotus Eater”, kuru savā rotācījā iekļāva radiostacija BBC1, kam pēcāk sekoja mixtape Soundtrack to a Death (2014) un debijas albums Mura Masa (2017), kurā piedalījās tādi mākslinieki kā K. Paul, A$AP Rocky, Christine and the Queens, Bonzai un Charli XCX. Mura Masa ir ticis pie trijām "Grammy" nominācijām un ieguvis savā īpašumā vienu balvu.