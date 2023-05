Neparastākie un dīvainākie muzeji pasaulē, kurus vērts apmeklēt

Gelato muzejs

Elvisa frizūras muzejs

Rokenrola karalim Elvisam Preslijam ir veltīti vairāki muzeji, taču viens ir īpašs ar to, ka tā tematika veltīta dziedātāja frizūrai. 1958. gada 25. martā Elviss, kas tobrīd gatavojās dienestam armijā, devās uz “Fort Chaffee” frizētavu Arkanzasas štatā, lai noskūtu matus. Tas rezultējās ar to, ka kopš 2008. gada frizētava pārvērsta par muzeju, kur viss ir saglabāts tieši tā, kā tas bija tolaik, kad pa durvīm ienāca rokenrola karalis. Muzeja mājaslapa Starp citu, tas nav vienīgais muzejs, kas veltīts matiem. Proti, kādā Turcijas mazpilsētā ir muzejs, kura ekspozīcijā ir savāktas matu šķipsnas no vairāk nekā 16 000 sieviešu. Pie katra eksponāta ir matu īpašnieces vārds un adrese. Muzejā ir visu iespējamu krāsu un garuma mati, kas noklāj virsmas no griestiem līdz grīdai.