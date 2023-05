Bijušās LTV sejas atgriežas zilajos ekrānos

Abi televīzijas profesionāļi guvuši skatītāju mīlestību, iepriekš strādājot LTV “Rīta Panorāmā”. Valdnieka un Salmiņas tandēms ēterā skatāms no 18. maija.

Šis raidījums būs jauns attīstības solis ne vien kanālam 360TV, bet arī Ramonai Salmiņai, kura šī gada marta izskaņā pameta darbu Latvijas Televīzijā, un nu ir gatava savas profesionālās spējas pierādīt krietni plašākā amplitūdā. ““360TV ZIŅnešu” projektā mani simpatizē raidījuma formāts – ziņvērtīgu saturu pasniedzam elpojoši brīvā veidā, autori un arī moderatori nav ielikti standartizētos, kokainos rāmjos. Ja to vajadzētu vizualizēt, tad iztēlojaties kaklasaites noraušanu un stīvas sejas atmaigšanu smaidā. Katra radošais pienesums ir kā individuāls rokraksts, un skatītāji to varēs ar acīm baudpilni izgaršot savos ekrānos. Kad mani uzrunāja kļūt par raidījuma moderatori, uzreiz simpatizēja projektā iekodētais vēstījums, kā tieši mēs atšķirsimies no klasiskajām ziņām. Darbadienas dinamiskumu garantē arī izbraukumi, jo kopā ar otru moderatoru, Dāvi Valdnieku, būsim ne tikai studijā.”