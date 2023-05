Topošie un esošie Latvijas kino profesionāļi piedalīsies Kannu kinofestivālā

Kannu festivāla filmu tirgū nonāks divi Latvijas studijas "Lokomotīve" kopražojumi ar Baltijas kaimiņvalstīm. Tādi ir režisora Tomasa Vengra spēlfilma “Piecarpus mīlasstāsti Viļņas dzīvoklī” (Five and Half Love Stories in an Apartment in Vilnius), ko veido Lietuva, Īrija un Latvija, un režisora Andresa Pūstusmā spēlfilma “Viendimensionālais cilvēks” (One-dimensional Man), ko kopīgi uzņem Igaunija un Latvija.