Latvijas džeza profesionāļi veiksmīgi piedalījušies starptautiskajā izstādē "Jazzahead!"

Vairākās pasaules valstīs populārā un starptautisku kritiķu augsti novērtēta izlase “Jazz in Latvia 2023”, kas parasti iznāk digitālā un fiziskā veidā, šoreiz tika veidota no septiņpadsmit kompozīcijām. Samazinātā finansējuma dēļ šogad tā tika publicēta tikai “Spotify” vietnē. Latvijas izlase ierasti veicina lielu ārvalstu profesionāļu interesi, taču šoreiz esam manāmi zaudējuši daudzu masu mediju un kritiķu uzmanību, nepiedāvājot fizisko produktu – daudzi gadu garumā iegūtie kontakti un jauniepazītie preses pārstāvji jautāja pēc CD, jo dažādu apstākļu dēļ nevar noklausīties, iekļaut raidījumos vai novērtēt digitālo produktu. Pēc diskiem jautāja ne tikai prese, bet arī citu profesiju pārstāvji, kā arī vēsturnieki un pētnieki – viens no piemēriem ir Brēmenes džeza izpētes centrs (“Archive and Research Center of University of the Arts Bremen”), kas gaidīs šādu Latvijas izlasi nākamgad.