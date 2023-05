Pašmāju rūdītākie vecpuiši centīsies iekarot dāmu sirdis jaunā šovā

Izklaidējošais šovs ļaus sajust klātienes randiņu burvību – skatītāji varēs mesties līdzi raidījuma varoņiem aizraujošā piedzīvojumā un pasmelties idejas arī saviem randiņiem, kā arī just līdzi raidījuma varoņiem līgaviņu medībās, savukārt līgaviņām – randiņu izbaudīšanā un vērtējumā.

Katras epizodes iesākumā potenciālā līgava atklās savas vēlmes un idejas, kādos randiņos viņa vēlētos doties. Savukārt kavalieri, uzklausot dāmu gaumi, liks galvas kopā, lai savā starpā sadalītu realizējamo randiņu idejas. Pēcāk katrs atrotīs piedurknes un metīsies organizēt vienu no randiņiem. Kamēr viens no viņiem randiņā ar līgavu, pārējie divi vēros randiņu no malas, komentēs veiksmes un neveiksmes un varbūt pat aizgūs kādu vērtīgu pieredzi savam randiņam.