Dziedātāja Diona izdod debijas minialbumu “Marionete” un tā tituldziesmu

Albumā ir iekļautas jau zināmās dziesmas "Sīknauda", "Pulksten 12", "Nesaki Nē" (arī tās versija lietuviešu valodā "Nesakyk Ne"), kā arī trīs jauni singli – "Marionete", "Bez skābekļa" un "Akmeņi". Visām dziesmām gan vārdu, gan mūzikas autore ir pati Diona, un tās tapušas laika gaitā kā stāsti no iegūtās pieredzes, sajūtām un emocijām, no kā kopā būtu iespējams būvēt daļu mūziķes biogrāfijas.

Darbs pie albuma izveides noticis gada garumā, sadarbojoties ar producentu komandu “Varslaff 'n' Edwolf” jeb Armandu Varslavānu un Edgaru Vilcānu. “Šis ir ļoti liels solis manā mūzikas karjerā, par ko esmu ļoti sajūsmināta. Esmu ļoti gandarīta par paveikto un lepna par to, ka, neraugoties uz to, ka esmu vēl ļoti jauna un darbu pie albuma sāku pēc vidusskolas absolvēšanas, esmu spējusi izveidot albumu pati par saviem līdzekļiem, jo brīdī, kad šķita, ka finanses ir nepielūdzamas un daudz kas man nebūs iespējams, viss tomēr sāka notikt un izdoties. Tas lika man arī vairāk padomāt par to, ka arī šajā situācijā, plānojot to, ko un kā darīt, lai piepildītu savu sapni par debijas albumu, biju kļuvusi par sava veida marioneti, bet tiklīdz no šīm lelles saitēm atbrīvojos, es sapratu, ka viss ir iespējams,” atklāj Diona.