Zivju advokāts Māris Olte par sevis izaicināšanu un reizi, kad bijis tuvu likteņa robežai

Taujāts par to, vai bieži sevi izaicina, Olte norāda, ka cenšas: “Visa mana darbošanās ir atkarīga no vienas stirnas, kas var izlēkt mašīnas priekšā kaut vai pēc divām stundām. Līdz ar to, ko nozīmē izaicināt. Uz tādām nebijušās lietām tanī brīdī, kad tev apnīk tas, kā tu domā, tad labāk ir bišķi sevi pasist ārā no tā komforta.” Viņš norāda, ka ir labi sevi mazliet izaicināt ar diskomfortu un “pasist” savu ego nost, lai saprastu kas zemapziņā dzīvo.