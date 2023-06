Tiktokeris Raitis ēno airBaltic tehniķi Guntaru

Guntars atklāj, ka darbs dienas maiņā ļoti atšķiras no darba nakts maiņā: “Dienas maiņā es šeit esmu, lai galvenokārt rūpētos par lidojošajām lidmašīnām. Mēs te [monitoros] redzam visu to pašu, ko piloti savos ekrānos, varam uzreiz reaģēt uz “izmestajām” kļūdām un sagatavoties - paņemt instrumentus, detaļas, doties uzreiz uz lidmašīnu un visu salabot. Savukārt naktīs notiek lielās lidmašīnu apkopes – kad lidmašīna vakarā atlido, mēs to velkam uz angāru, taisām lielos plānotos darbus un novēršam arī visādus defektiņus, kas sakrājušies pa dienu.”