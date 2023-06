Rīgā uzstāsies pasaulslavenais amerikāņu reperis Lil Pump

Lil Pump ir amerikāņu reperis, kurš pēdējo 7 gadu laikā ir iekarojis pasaules radiostaciju un straumēšanas vietņu topus un repa kultūras cienītāju atzinību. Viņš ir viens no populārākajiem SoundCloud repa pārstāvjiem.

Tajā pašā gadā sekoja nākamais panākumu vilnis pēc singla “Welcome to the Party” izdošanas sadarbībā ar Diplo, French Montana un Zhavia Ward, kas kļuva arī par vienu no filmas “Deadpool 2” skaņu celiņiem. 2018.gadā Lil Pump sadarbojās ar virkni mūziķu – Lil Yachty, Lil Rich, BlocBoy JB, savukārt gada noslēgumā jaunais censonis izdeva singlu “I Love It” kopā ar amerikāņu repa superzvaigzni Kanye West (Spotify patlaban vairāk nekā 643 miljoni skatījumu).