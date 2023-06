Dimitri Vegas & Like Mike – pasaules lielāko festivālu hedlaineri arī Rīgā

DJ MAG 1.vietu DVLM iekaroja jau 2015.gadā un kopš tā laika DVLM vārdi izziņoti dažādās balvu pasniegšanas ceremonijās. Duets saņēmis tādus apbalvojumus kā Best Male Electronic Artist, Best Breakthrough Act, Best European DJ’s, Best European DJ & Best Artist Group, divreiz iegūts Best Global DJ tituls EMPO TV apbalvošanā Meksikā un saņemtas balvas Best Big Room un Best Music Video par dueta radīto deju mūzikas himnu “The Hum”, divreiz saņemta MTV European Music Awards par labāko Beļģijas DJ sniegumu.