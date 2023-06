Publiskots pētījums par ES pilsoņu priekšstatiem par intelektuālo īpašumu

Iepretim pozitīvajiem rezultātiem, pētījumā arī atklāts, ka viens no trim eiropiešiem (31 %) joprojām uzskata, ka ir pieņemami iegādāties viltotas preces, ja oriģinālā produkta cena ir pārāk augsta, bet jaunāku patērētāju vidū vecumā no 15 līdz 24 gadiem, šis rādītājs pieaug uz pusi (50 %).

Pārejot no pārliecības uz rīcību, 13 % eiropiešu norāda, ka apzināti iegādājušies viltojumus pēdējā gada laikā. Šis rādītājs pieaug līdz 26 % vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem, kas ir divreiz lielāks nekā vidēji ES, savukārt vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem tas samazinās līdz 6 % un 65 gadus vecu un vecāku cilvēku vidū – zem 5 %.