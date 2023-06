FOTO UN VIDEO ⟩ Mežaparka lielā estrāde sāk pārtapt "kosmosā": noris sagatavošanās darbi UNREAL festivālam

Tuvākajās dienās estrādē taps iespaidīga apaļas formas skatuve, kas sastāvēs no simtiem augstākās izšķirtspējas LED ekrānu. Pats skatuves autors scenogrāfs un gaismotājs Andrejs Dubkovs šo projektu salīdzina ar “kosmosu”. No inženiertehniskā viedokļa šis ir viens no sarežģītākajiem projektiem, kas tapis Latvijā, veidojot izklaides pasākumus.