Latvijā straumētāko dziesmu topā nemainīgi līderi un festivālu vēsmas

Kas attiecas uz kombinēto albumu topu - virsotnē joprojām atrodas “Metro Boomin”, kurš būs viens no šīs vasaras “Positivus” festivāla galvenajiem viesiem. Viņa komponētais skaņu celiņš Zirnekļcilvēka animācijas filmai “Metro Boomin presents Spider-man: Across the Spider-Verse” ir pirmajā vietā. Savukārt producenta albums “HEROES & VILLAINS” ir otrais klausītākais. Trešo vietu ieņem rokgrupas “Måneskin” albums “RUSH!”. No latviešu albumiem topa astotajā vietā ierindojies Msencis un Grandmasters Neons ar albumu “goda vards cetri”, bet desmitais ir “Bermudu Divstūra” albums “Vidēji glīts”.