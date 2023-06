Trešdien visā Latvijā svinēs vasaras saulgriežus

Jelgavas pils parka saliņā no plkst.20 līdz pusnaktij saulgriežu noskaņu palīdzēs radīt folkloras kopu dalībnieki - kopā ar Jelgavas folkloras kopu "Dimzēns" uz Jelgavu svinēt saulgriežus būs atbraukušas arī Jelgavas novada folkloras kopas "Nāburdzīte" no Valgundes, "Dālava" no Svētes un "Liepāre" no Jaunsvirlaukas, Bauskas novada Ceraukstes tautas nama folkloras kopa "Laukam pāri" un viesi no Lietuvas - Kauņas bērnu folkloras kopa "Bitula".