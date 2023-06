“Sansusī mūziķu kautiņu turnīrs” – saksofons pret vibrafonu un koncertkokle pret klavierēm

Saksofonu kvarteta "ATOMOS" dibinātājs Arvīds Kazlausks (soprānsaksofons, pirmais no kreisās) apvienojis vienus no labākajiem jaunākas paaudzes Latvijas saksofonistiem – tie ir Aigars Raumanis (altsaksofons), Roberts Martinovskis (tenorsaksofons) un Rūdolfs Pēteris Rubenis (baritonsaksofons, otrais no labās).

Foto: www.lnso.lv