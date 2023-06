Ivars Pētersons Latvijas Nacionālajā operā atzīmēs savu 55 gadu jubileju

Mūziķis Ivars Pētersons šogad atzīmē savu 55 gadu jubileju. Tam par godu 16. augustā Latvijas Nacionālajā operā notiks vērienīgs koncertšovs “Welcome to My World”, kurā tiks atskaņotas gan Ivara oriģinālkompozīcijas, gan populāri pagājušā gadsimta piecdesmito un sešdesmito gadu hiti – no romantikas apvītām mīlas balādēm līdz pat enerģijas pilnai rokenrola klasikai.