Režisors Kristofers Nolans jaunās filmas “Openheimers” finālu salīdzina ar “Pirmsākumu”

Scenāriju Nolans veidojis, balstoties Pulicera prēmijas laureāta, rakstnieka un publicista Kaja Bērda pētījumā “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” / “Amerikāņu Prometejs: Roberta Openheimera triumfs un traģēdija”. Par otru iedvesmas avotu kalpojuši vēsturnieka Mārtina Dž. Šērvina atklājumi – viņa specialitāte Bērklija, Prinstonas un Tafta universitātēs bija tieši atomieroču tapšanas vēsture un to tālākais liktenis aizvadītā gadsimta gaitā.