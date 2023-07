Mārtiņš Egliens pamet Latvijas Nacionālo teātri

un neviens nevar pateikt, no kā tās īsti ir radušās. Lai cik dīvaini izklausās, Vācijas klīnikā man tika nozīmēta terapija ar botoksu, kas tiek injicēts muskulī ap balss saitēm, paralizējot to. Jūtu - tiklīdz mēģinu runāt vairāk vai skaļāk, muskulis nevar noturēt elpu un sākas sēkšana. Jo mazāka slodze, jo labāk! Medicīna šobrīd nav attīstījusies tiktāl, lai spētu to izārstēt, un šādas injekcijas man būšot jāatkārto trīs četras reizes gadā mūža garumā..." saka Egliens.