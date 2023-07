Noklausies! ⟩ Spridzīgā Vultura klausītājiem nodod jaunu singlu "Šķel"

"Dziesma ir par to, ka neatkarīgi no panākumiem ir jāsaglabā savs autentiskums un jāatceras par to, kas ir svarīgs. Varbūt mazliet banāli, bet mēs tiešām mēdzam sevi kaut kur pusceļā aizmirst vai arī paklupt uz tām pašām kļūdām. Tad ir jāpatin bilde atpakaļ, jāatceras, un jāpajautā sev, kas es esmu un kas vēl vēlos būt. Dziesma ir arī par to, ka realitātē tas, ko tu manifestē un vēlies izdarīt, sasniegt, redzēt, mīlēt - būs, ja vien pie tā strādāsi, jāatceras, ka nedrīkst ļaut sev arī izdegt. Un tie, kuri mēģinās tevi apturēt un paklupināt, vienkārši nevajag klausīties un reaģēt," par dziesmas vēstījumu izsakās pati māksliniece.