Jaunlaulātais aktieru pāris publisko pirmo foto no kāzām

"Mana līgaviņa ir lauku bērns, no Durbes, nesusi labības maisus, skaldījusi malku, arusi laukus un gājusi cauri dzīvei, kas neko neiedod uz paplātes. Viņa ir tik patīkams cilvēks! Ir sajūta, ka Durbe neizlutina cilvēku, nepadara par sociālu klaunu. To Lolitu es precēšu! Mājās viņa nav aktrise. Šajā dzīves periodā man riebjas uzmanības pieprasīšana. Bija laiks, kad es pats to pieprasīju, bet tagad man pret to ir alerģija un pats to nedaru," par attiecībām ar mīļoto šopavasar intervijā žurnālam "Ieva" sacīja Kurpnieks.