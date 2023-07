Padomju laika drupas, pieaugšana siltumnīcā un balsis galvā – izziņoti nominanti Purvīša balvai 2025

Darbu sērija "Half-Love" seko mākslinieces pusmāsas Elīnas dzīvei no dzimšanas līdz aizvadītā gada pavasarim. Attēli tapuši, kopīgi pavadot laiku ģimenes mājās Kursīšos, kur viņas satiekas ik vasaru. Laika ritējums darbu sērijā tiek atklāts gan vizuāli, gan metaforiski, motīviem atkārtojoties. Siltumnīca tajos kļuvusi par improvizētu fotostudiju, kurā Tamane ik gadu uzņēmusi māsas portretu, viņai pamazām pieaugot.

“Diāna Tamane ļauj skatītājam būt klātesošam delikātā attiecību veidošanas procesā 14 gadu ilgā periodā – no pusmāsas agrīnas bērnības līdz pusaudzībai. Īpaši pārliecinoša un emocionāla ir māsas tuvplānu fotogrāfiju sērija, kurā jaušama savstarpēja uzticēšanās, turklāt siltumnīcas vide rada savdabīgu idilliskumu bez idealizācijas,” raksturo mākslas zinātniece Arta Vārpa.

Telpu apņemošā instalācija ieved skatītāju viņa galvās, proti, dažādajās pieredzēs – it kā dažādajās personībās, kas viņā mīt. Savukārt balsis ir atsauce uz duālajām ietekmēm, ar kurām Rūdolfs saskaras savā dzīvē – no vienas puses vienaudžu un mākslinieku iedvesmojošās ietekmes, viņa interese materiālos un ready-made objektos, no otras, cīņa ar depresīvajām domām, ko izraisa gan viņa paša mākslininieciskās krīzes dzīvojot Parīzē, gan dažādi globālie notikumi mūsdienu pasaulē.