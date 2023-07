Lielais baseins jeb piedzimšana uz Zemes – Elizabete Balčus aicina uz koncertperformanci "Aquis Lucidus"

Elizabete iepazīstina, kas mudinājis viņu uz šo sagatavoto vizuālo un audiālo piedzīvojumu apmeklētājiem: "Es reiz sapnī nokļuvu starptelpā, jeb uzgaidāmajā telpā pirms vienas no savām piedzimšanām uz Zemes. Tajā vietā esošajiem nebija ķermeņi, bet bija krāsas. Es biju oranža. Dažādās krāsas klaiņoja pa daudzstāvu māju – tvaikojošu un mitru, gaidot savu rindu uz lielo baseinu, jeb piedzimšanu uz Zemes. Es zināju, ka starptelpā neesmu ne pirmo, ne pēdējo reizi. Kad pienāca mana kārta, es safokusējos uz vislabāko lēcienu, atvadījos no pārējām krāsām un teicu: "Mēs vēl tiksimies simtiem tūkstošu reižu, tikai jūs to neatcerēsieties.""