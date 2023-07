Festivāla “RojaL” fokusā – Grieķijas kino, mākslas izstādes un jauno režisoru īsfilmu konkurss

Plkst. 15:00 Rojas tūrisma informācijas centrā notiks mākslinieka Harija Branta izstādes “2” atklāšana, bet 18:00 Rojas Jūras zvejniecības muzejā – Eduarda Miheloviča izstādes “Spēļu laukums pie jūras” starts. Mākslinieks Eduards Mihelovičs savu redzējumu par darbos ietverto tēmu raksturo šādi: “Jūra ir brīvība, kas plešas plašumā. Spēļu laukums ir brīvība starp pilsētas sienām. Tur spēlējas bērni, brīvākie no mums. Viņu brīvība ir vertikāla - uz zināšanām, uz attīstību. Tāpat spēļu laukums – augšā un lejā. Jūra ir arī lielisks fons it visam. Un brīvība ir mākslinieka spēle. Ar šo izstādi vedu dažus no saviem “spēļu laukumiem” pie jūras, uz Roju.”