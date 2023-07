Edgara Rinkēviča bankas konta skaitļi tuvojas pusmiljonam eiro

Deklarācijā par 2021. gadu Rinkēvičs atrādījis, ka viņam lietošanā ir dzīvoklis Rīgā, bet bezskaidrā naudā glabājas gandrīz 434 tūkstoši eiro "Swedbank", 421 eiro "Revolut", 4161 eiro ir "Swedbank" dzīvības apdrošināšanā, bet 10 tūkstoši ieguldīti AS "Swedbank" Atklātajā pensiju fondā.

"Kas Jauns" raksta, ka šogad pavasarī iesniegtajā jaunākajā deklarācijā notikušas izmaiņas - Rinkēvičs norādījis, ka no mirušās mātes Birutas Austras Pinkas mantojis 1735 eiro un Jūrmalā esošu dzīvokli, kura vērtība noteikta 23 118 eiro.

Pēc pirkuma par dzīvokli Rīgā viņa uzkrājumi samazinājušies un "Swedbank" kontā tagad ir vairs "tikai" 326 tūkstoši eiro. Savukārt par teju divarpus tūkstošiem gan palielinājies AS "Swedbank" Atklātajā pensiju fondā ieguldītais.

Noskaidrojies, ka pērn ilgus gadus ārlietu ministra amatā nokalpojušā Rinkēviča ienākumi sasnieguši 88 570 eiro par ministra darbu, kas saņemti algā no Valsts kancelejas, 91,25 eiro nākuši procentos no bankā noguldītā, 119 eiro liela bijusi apdrošināšanas atlīdzība no franču kompānijas "Carps".