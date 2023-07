Grupa "Astro’n’out" ar īpašu programmu ieskandinās 2. Latvijas mūzikas "Lielo koncertu"

Māra Upmane-Holšteine, “Astro’n’out” soliste: “Esam patiesi priecīgi par iespēju tikties ar Lielā koncerta apmeklētājiem Mežaparka Lielajā estrādē, kur esam paredzējuši sagatavot kompaktu mūsu daiļrades konspektīvu uzstāšanos, tādējādi sniedzot nelielu un gaumīgu intrigu pirms 3. novembrī gaidāmā grupas koncerta Arēnā Rīga! Kā arī ar lielu interesi gatavojamies savam veltījumam Latvijas mūzikas Lielā koncerta programmai, kur kopā ar Laimu Jansoni, DJ Monsta un pasākuma producentiem gatavojam īpašu mūsu versiju vienam no Latvijas Zelta fonda garadarbiem!”

“Lielā koncerta” sākums paredzēts plkst. 20.30, savukārt ieeja Mežaparka Lielās estrādes teritorijā būs atvērta jau no plkst. 18. Grupa “Astro’n’out” uzstāsies no plkst. 19.30. Turklāt grupa kāps uz skatuves otrreiz arī koncerta pamatprogrammas laikā, kad izpildīs kādu no Latvijas dižgaru radītiem skaņdarbiem, kura - tas gan lai paliek pārsteigums pasākuma apmeklētājiem.