Nenokavē! ⟩ Saulkrastu ostas svētku ietvaros norisināsies saulrieta vakari ar ievērības cienīgiem muzikāliem pārsteigumiem

12. augustā klausītājus priecēs mūzika blūza, fanka un soula ritmos. Skultes ostas teritorijā uz skatuves kāps leģendāri blūza – fanka – soula mūziķi. Pasākuma galvenais vaininieks ir amerikāņu dziedātājs, trompetists un šovmenis Bonijs Fīldss (Boney Fields) no Čikāgas, kurš augustā viesojas koncertturnejā Latvijā vairākās pilsētās. Mūziķis kopā ar pavadošo grupu atskaņos savus populārākos hitus, kā arī skaņdarbus no topošā studijas albuma "Just Give Me Some Mo", kas iznāks šī gada septembrī.