Straumētākajā topā no latviešu izpildītājiem mīlētākie - "Singapūras Satīns"

No ārzemju mūzikas aktuālākais ir Treviss Skots ar dziesmām no 28. jūlijā izdotā ceturtā albuma “Utopia”, kurā piedalās tādi viesi kā Dreiks, Future, Kind Cudi, SZA un citi. Piesaistīti arī dažādi producenti, tajā skaitā Kanjē Vests, Farels Viliamss, Metro Boomin, Guy-Manuel no “Daft Punk” un citi. Lai gan kritiķi uz šo ierakstu skatās nevienozīmīgi, mūzikas klausītājiem tas acīmredzot patīk - apvienotajā singla topā ir piecas dziesmas no albuma “Utopia” - šāds gadījums straumētākā topa ietvaros ir pirmo reizi.