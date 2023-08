Eiropas kultūras telekanālā ARTE skatāms ērģelnieces Ivetas Apkalnas Saullēkta koncerts Dzintaru pludmalē

Nedaudz par pašiem skaņdarbiem: noslēgums no Filipa Glāsa operas “Satyagraha’’ (tulkojumā no sanskrita – “patiesības spēks’’) – tā veltīta Indijas neatkarības kustības vadītājam Mahātmam Gandijam. Arī politiskā darbinieka pseidonīmā "Mahātma" iekļauta poētiska atsauce – tulkojumā no sanskrita tas nozīmē "dižā dvēsele". Šādā vārdā pirmais Gandiju nosauca izcilais indiešu dzejnieks Rabindranāts Tagore. Gandija īstais vārds bija Mohāndass.