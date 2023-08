Šovam "Slavenības. Bez filtra" pievienojušies jauni varoņi

Blakus kolorītajai šova veterānei Magonei Liedeskalnai savu dalību apstiprinājusi arī biznesa lēdija Natālija Tumševica, digitālā satura veidotāja Jana Bruka, bet uzzināt, kas karsts ir mūsu zvaigžņu dzīvēs, un ielūkoties viņu ikdienā sola uzņēmēja un influencere Katrīne Vasiļevska. Kopumā skatītājiem būs iespēja sekot vismaz sešām personībām, dažas no tām pagaidām vēl tiek turētas noslēpumā. Sezonas galvenais mērķis ir iedvesmot un pārsteigt, parādot, kā dzīvo dažādas Latvijas slavenības.

Natālija vēlas parādīt skatītājiem savu dzīvi bez filtriem, ar reālām emocijām

Sabiedrības dāma, labdarības pasākumu organizatore Natālija Tumševica pirms neilga laika pārsteidza ar jaunumiem - viņa kļuvusi par māmiņu un to slēpusi no medijiem. Tagad viņa ir gatava par to runāt un atklāti dalīties savās sajūtās par jauno dzīves lomu, tās pārsteigumiem un ieguvumiem. Viņa daudzus gadus ir gozējusies preses izdevumos kā izsmalcinātu un ekskluzīvu pasākumu organizatore, bet šāds dzīvesveids bieži vien nāk ar savu garozu – baumas, meli un intrigas. Viņa ir gatava drosmīgi ieskatīties savā dzīvē un atklāt, kas ir Natālija Tumševica.