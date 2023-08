Festivāls "Summer Sound" ieviesis korekcijas iknedēļas straumēšanas topā

Grupa “Singapūras Satīns” darbojas jau kopš 2015. gada, ir izdevuši vairākus miksteipus un divus albumus. Grupas hiphopā labi iekļaujas deju mūzikas elementi, kā rezultātā singli ir ballīšu aktīvā rotācijā un 32. nedēļā latviešu dziesmu topā ir četras “Singapūras Satīns” dziesmas: “Degviela” ieņem pirmo vietu, tai seko “Labvakar”, kas tapusi sadarbībā ar producentu Ricky Done Did It!. Ceturtā klausītākā ir “Uz seen”, grupas sadarbība ar pašmāju deju mūzikas klasiķiem “A-Europa”. Desmitajā vietā ierindojies singls “Augsts asinsspiediens”. Latviešu albumu topā “Stonks” ir piektais klausītākais.