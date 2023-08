“Eiropas kultūras galvaspilsēta Tartu 2024” Rīgas dzimšanas dienā dāvinās rīdziniekiem 822 saldējumus

Pēc galerijas atklāšanas sestdien Tartu mērs Urmass Klāss plkst. 14.15 uz Drosmes jeb Rātslaukuma skatuves sveiks Rīgu jubilejā un dāvanā pasniegs “Tartu 2024” un zinātnes centra AHHAA dāvanu – deju un zinātnes eksperimentu šovu “24 dāvanas Rīgai”. Savukārt pilsētas svētku viesiem no plkst. 14.00 līdz plkst. 20.00 Drosmes laukuma “Tartu 2024” zonā būs iespēja apmeklēt saldējuma kafejnīcu un dāvanā no Igaunijas saņemt kādu no 822 saldējumiem.