"Es vairs nespēju izturēt sāpes..." Britnija Spīrsa pirmo reizi izsakās par šķiršanos

Kaut kādā telepātiskā veidā es esmu saņēmusi tik daudz ziņu, kas izkausē manu sirdi, un es jums pateicos! Esmu tēlojusi pārāk ilgi, un mans "Instagram" var šķist ideāls, taču tas ir tālu no realitātes, un es domāju, ka mēs visi to zinām. Es labprāt parādītu savas emocijas un asaras par to, kā es patiešām jūtos, bet kaut kādu iemeslu dēļ man vienmēr ir nācies slēpt savas vājās puses. Ja es nebūtu sava tēta spēcīgais karavīrs, mani sūtītu pie ārstiem uz vietām, kur mani ārstētu. Bet tieši tad man visvairāk vajadzēja ģimeni! Tevi vajadzētu mīlēt bez nosacījumiem… nevis ar nosacījumiem! Tāpēc es būšu tik stipra, cik varu un darīšu visu iespējamo!