Straumētākā topa līderpozīcijas ieņem aktīvākie koncertētāji

Apvienotā singlu topa virsotnē joprojām ir dīdžeja Pegija Gū ar dziesmu “ (It Goes Like) Nanana”, kas stāsta par jauko iemīlēšanās sajūtu, ko bieži nevaram ietērpt vārdos kā tikai “nanana”. Tā ir pop hausmūzikas dziesma laba laika pavadīšanai. Otrajā vietā ir reperis Gunna ar “fukumean”, bet trešajā - jaunums, kolorītā Doja Cat ar “Paint The Town Red”, kas atsaucas uz dziedātājas haotisko sociālo dzīvi un komunikāciju ar faniem, ja neko nezini par šīm peripetijām, dziesma mudina aizdomāties par to, kā cilvēka attieksmi pret sevi ietekmē apkārtējo viedoklis.